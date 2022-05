Matteo Bassetti dall'Hotel Caruso di Ravello parla di Covid, vaccini e mascherine

Il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, in una diretta Instagram realizzata dall’Hotel Caruso di Ravello dove si trova a trascorrere qualche giorno di vacanza, ha parlato del Covid, dei vaccini e delle mascherine per chiarire alcuni punti fondamentali: «Omicron 4 ed Omicron 5 sta imperversando in alcune parti del mondo, in particolare in Sud Africa. Ed ha dimostrato purtroppo di avere una minore sensibilità alle difese immunitarie che si producono con la vaccinazione e con la malattia naturale. Il risultato finale è che potrebbero esserci più contagi legati a questa variante. Ma non sono solo notizie negative perché è vero che in Sudafrica c’è un aumento dei contagi ma non c’è un aumento dei casi gravi, anzi si è ridotta la durata di ricovero che normalmente era di quattro giorni per le precedenti omicron mentre ora è di due giorni. Ma questa omicron 4 ed Omicron 5 è destinata in qualche modo a diventare preponderante e credo che anche in Italia, probabilmente nel prossimo autunno-inverno, potrebbe diventare preponderante. Non dobbiamo essere terrorizzati perché le forme gravi sono comunque in qualche modo coperte dalla vaccinazione. E’ probabile che ci saranno molti più contagi quindi bisognerà fare attenzione. Abbiamo bisogno di vaccini aggiornati che coprano meglio la variante omicron e in generale che coprano meglio le ultime varianti. Quindi dobbiamo necessariamente chiedere alle industrie farmaceutiche che producano dei vaccini aggiornati su questa variante e per il prossimo ottobre vaccinare la maggioranza della popolazione proprio con questo tipo di di vaccini.

Non è vero, come dico alcuni, che non usciremo più dalla pandemia. Ne stiamo uscendo perché se oggi siamo arrivati a questo punto così importante con tanti contagi ma poche persone che vanno in ospedale è perché abbiamo vaccinato quasi 50 milioni di persone in Italia. Una percentuale di vaccinati enorme che ci permette di tornare ad una vita molto simile a quella che avevamo prima che arrivasse il Covid. Il booster è fondamentale per mantenere allenato il nostro sistema immunitario, quindi non dobbiamo vederlo come un fatto negativo. Al momento la quarta dose va fatta se si è ultraottantenni o con qualche problema di salute e quindi soggetti fragili, altrimenti attendiamo l’autunno.

Per quanto riguarda il tema delle mascherine allora siamo al tema delle mascherine purtroppo si è creato un po’ di confusione. Io credo che le mascherine abbiano un senso per le persone fragili e per le persone anziane. Penso che dovremmo continuare a utilizzarle in alcune situazioni come ospedali, studi medici, farmacie, RSA ed ancora per un po’ nei trasporti pubblici. Dalle altre parti credo che si possano alleggerire».

Alfonso Pacifico, direttore dell’Hotel Caruso di Ravello, interviene sul tema della mascherine: «Con la fine dell’obbligo di indossare le mascherine c’è stato un chiaro segnale di ripresa, soprattutto per il mercato estero perché ha reso molto più comodo il viaggiare, lo spostarsi, il frequentare i ristoranti. Questo ovviamente si traduce in una ripresa del business delle prenotazioni. C’è un ritorno a quella che era un po’ la nostra la nostra vita. La stagione è molto positiva e siamo molto in linea con i risultati del 2019, se non ancora più più alti».