Matteo Bassetti ad Amalfi da Pansa e al Caruso a Ravello , altro che mascherine e Covid, torna variante Omicron, ma niente terrorismo

Matteo Bassetti ad Amalfi da Pansa e al Caruso a Ravello , altro che mascherine e Covid . Ieri la sua diretta all’hotel Belmond Caruso di Ravello con il direttore Alfonso Pacifico “In questo contesto stupendo..”, ha chiosato, poi entusiasta di Amalfi e della Costiera Amalfitana “Così piccola, così grande ” meravigliato di come abbia dominato la Campania e il Sud Italia

Poi anche Pansa la pasticceria lo ha omaggiato dei suoi dolci “Dopo mesi interminabili passati tra Indice RT e obbligo vaccinale…Vi assicuriamo che discutere di sfogliatella Santarosa e Delizia al limone con il professor Matteo Bassetti é stato davvero rigenerante♥️”

Insomma altro che mascherine e Covid anche se ha detto che torna la variante Omicron

“Sicuramente Omicron 4 e 5 sembrano evadere l’immunità prodotta dai vaccini” anti- Covid “e anche l’immunità naturale” di chi ha già avuto l’infezione, “quindi possono rappresentare un elemento di preoccupazione per un aumento potenziale dei contagi nel prossimo autunno. Probabilmente” queste sottovarianti “sono destinate a diventare preponderanti sulle altre. E’ probabile che presto anche in Italia prenderanno il sopravvento, magari non proprio in questa stagione, forse un po’ più avanti”.

Ma niente terrorismo varianti chiosa Bassetti godiamoci la Costiera Amalfitana