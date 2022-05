Massimo Ranieri ringrazia il Cardarelli dopo la caduta al teatro Diana: «Dedizione e affetto con i pazienti». «Dopo i fumi del dolore al braccio e alla costola rotta, sono qui per ringraziare la direzione generale del Cardarelli, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari per essermi stati vicino con tutta la loro grande professionalità, affetto, dedizione e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con tutti i pazienti. Grazie ancora dal profondo del mio cuore».

Lo scrive sul suo profilo ufficiale Massimo Ranieri, che si sta curando dalla caduta subita al teatro Diana di Napoli nel suo concerto del 6 maggio. Ranieri è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli che gli ha diagnosticato la presenza di una frattura costale alla VII costola di destra, dimettendolo il 7 maggio. Ranieri si sta ora curando per tornare sulle scene del suo tour.