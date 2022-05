Massa Lubrense, vandali distruggono un’opera d’arte povera al “Welcome Cafè” di Nerano

Massa Lubrense. Nella frazione di Nerano esiste un locale che coniuga il piacere della sosta in un bar alla gioia di ammirare diverse installazioni di arte povera. E’ il “Welcome Cafè” dove è bello soffermarsi a guardare con calma l’esposizione permanente di opere realizzate esclusivamente con materiali semplici e artigianali, oggetti di recupero contro la logica del consumismo e composti insieme con senso artistico al fine di creare opere uniche ed affascinanti che vanno guardare con occhi liberi da preconcetti e con la voglia di assaporare la bravura e l’estro di chi li ha creati.

Purtroppo oggi una delle opere esposte è stata vandalizzata ad opera di sconosciuti che, in un momento di esaltazione e con uno spirito di inciviltà, hanno deciso di distruggere un’installazione. Fortunatamente non hanno portato via i materiali che la componevano ed è stato, quindi, possibile ricomporla e darle nuova vita ma il gesto merita di essere sanzionato e ci auguriamo che gli autori dello stesso possano essere rintracciati e giustamente puniti per quanto commesso.