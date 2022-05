Massa Lubrense, sottoscritta la convenzione tra Comune e Cala di Puolo: le agevolazioni per i residenti. Sottoscritta la convenzione tra il Comune di Massa Lubrense e la società Cala di Puolo. L’accordo prevede particolari agevolazioni a favore dei residenti di Massa Lubrense per l’utilizzo della strada privata che conduce al borgo ed alle spiagge di Marina di Puolo. A sottoscrivere la convenzione il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli ed i rappresentanti della società Cala di Puolo, Alessandro Acampora e Fabrizio Guida.

Nel documento, sottoscritto presso il Municipio, sono previsti sconti per i cittadini di Massa Lubrense per il transito e la sosta lungo la strada privata che conduce al mare e nel parcheggio della società privata. Per le autovetture la tariffa è di 7 euro al giorno dal lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica, nei festivi e per tutti i giorni dei mesi di luglio ed agosto il costo del ticket aumenta ad 8 euro. Per i motoveicoli che possono trasportare al massimo 2 persone si pagano 3 euro.

Per i residenti di Massa nell’abitato di Marina di Puolo è prevista la possibilità di accesso e sosta per la giornata e la nottata con un abbonamento del costo di 60 euro mensili.

Nella convenzione sono previste particolari agevolazioni per i minori di Massa Lubrense con disabilità che potranno usufruire, infatti, del transito e sosta gratuito munendosi di un apposito tesserino rilasciato dai Servizi Sociali del Comune. L’agevolazione è estesa anche ad un accompagnatore. Stesse agevolazioni per i residenti che frequentano il Centro Aquiloni.

Il documento prevede anche il transito ai mezzi di emergenza ed a quelli che partecipano ad iniziative di solidarietà e beneficenza organizzate dal Comune di Massa Lubrense.

“Abbiamo sottoscritto con Cala di Puolo una convenzione che va nella direzione della maggiore fruibilità del mare da parte dei massesi -sottolinea il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli- e che tiene conto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende del settore turistico di Puolo. Una sinergia tra il pubblico ed il privato dove le esigenze del cittadino si sono incontrate con il grande senso di responsabilità e di collaborazione della società Cala di Puolo”.