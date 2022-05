Massa Lubrense, martedì 10 maggio la processione di San Cataldo. Ecco il dispositivo traffico

Massa Lubrense. Martedì 10 maggio si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Cataldo, protettore della città, che prevedono l’effettuazione della tradizionale processione.

Al fine di consentire un ordinato svolgimento della celebrazione il Comune – con Ordinanza n. 53/2022 – istituisce per martedì 10 maggio 2022 il divieto di sosta con rimozione a mezzo carro gru sulle seguenti vie e piazze:

– dalle ore 7.00 alle ore 23.00 su Viale Filangieri e Piazza Vescovado;

– dalle ore 16.00 alle ore 22.00 su Via Palma, Via Roma, Via Rivo a Casa, Via IV Novembre, Piazza Marconi.

Inoltre, sulle sopra citate strade, per il tempo strettamente necessario al transito della processione sarà sospesa la circolazione di tutti i veicoli.