Massa Lubrense, la frazione di Torca piange la scomparsa del 72enne Mario Terminiello (Marlon Brando)

Massa Lubrense. Lutto nella frazione di Torca per la scomparsa del 72enne Mario Terminiello conosciuto affettuosamente come “Marlon Brando”. A darne il triste annuncio la moglie Luisa, i figli Rosa, Rachele e Arturo, la suocera Rachele, il fratello Gennaro, la sorella Luisa, il genero, i cognati, i nipoti e parenti tutti che lo hanno amato in questa vita e che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

Il rito funebre sarà celebrato sabato 28 maggio alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di S. Tommaso Apostolo in Torca.

