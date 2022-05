Massa Lubrense, la frazione di Sant’Agata ricorda Suor Guglielmina con una messa di suffragio

Massa Lubrense. Alle ore 17.00 di mercoledì 18 maggio presso l’Istituto Sacro Cuore in Sant’Agata la comunità ricorderà con una celebrazione religiosa l’anima buona di Suor Guglielmina, nata al cielo in questi giorni.

Una figura di riferimento che ha seguito con amore e dedizione i bambini della scuola dell’infanzia e che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Ci uniamo spiritualmente alla preghiera in suffragio di Suor Guglielmina certi che i suoi occhi staranno già ammirando la luce di Dio.