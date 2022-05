Massa Lubrense, la frazione di Monticchio in lutto per la scomparsa dell’85enne Immacolata Cacace

Massa Lubrense. Dolore e cordoglio nella frazione di Monticchio per la scomparsa dell’85enne Immacolata Cacace, vedova Persico. A darne il triste annuncio Luigi con Teresa, Maria Grazia con Raffaele, Franca con Saverio e Salvatore con Silvia, le sorelle Anna e Paola, il fratello Aniello, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’amore di Dio affinché le doni il riposo eterno.

I funerali saranno celebrati martedì 3 maggio alle ore 10.00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Monticchio.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianza per il lutto che li ha colpiti.