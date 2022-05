Massa Lubrense, il sottufficiale di Polizia Municipale Domenico Gargiulo raggiunge il traguardo della pensione

Massa Lubrense. Dopo una lunga attività lavorativa, svolta con passione ed al servizio della comunità, per il sottufficiale di Polizia Municipale Domenico Gargiulo arriva il traguardo della pensione. A rendergli omaggio l’amico Lello Acone attraverso le pagine del suo blog: «Buon riposo caro Domenico adesso che inizia il meglio per la Tua Vita dopo la stessa dedicata interamente alla collettività.

Da queste pagine, quindi, stamattina appresa la notizia della Sua messa a riposo per raggiunti limiti di età e servizio, il ringraziamento mio, dell’amministrazione comunale, del comando dei vigili urbani e posso dirlo, senza pericolo di essere smentito, di tutta Massa, all’amico da sempre, ricordi I tempi delle nostre classi Elementari e medie, Domenico Gargiulo, il nostro sottufficiale di Polizia Municipale, che dopo una vita lavorativa intera spesa al servizio della intera cittadinanza, e svolta in maniera integerrima, lascia il servizio per godersi il meritato riposo.

Di certo ci mancherai e non poco ma è giusto così e ci auguriamo che chi ti sostituisca abbia il tuo stesso carattere e modo di approcciarsi al lavoro.

Ed ora caro Domenico si spalancano per te le porte del Tuo secondo tempo, quelle da dedicare alle cose che non per colpa Tua hai dovuto un po’ tralasciare: hobby, Amici ma soprattutto la Famiglia, la Tua Giovanna, Santa Donna un po’ come la mia, che è stata sempre al Tuo fianco ed immagino come non sia stato sempre facile ed i nipotini che adesso si daran battaglia per chi dovrà avere le attenzioni del caro nonnino.

Vola Domenico vola e goditi il meritato riposo è l’augurio mio e di tutta Massa».

La redazione di Positanonews formula i migliori e più sentiti auguri a Domenico Gargiulo per il raggiungimento di questo importante traguardo che dà inizio ad un nuovo percorso sicuramente ricco di soddisfazioni personali e momenti felici.