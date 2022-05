Massa Lubrense, fino al 31 maggio Via Caprile interdetta al transito veicolare e pedonale per lavori di scavo

Massa Lubrense. Dal 12 al 31 maggio in Via Caprile verranno eseguiti lavori di scavo e posa di nuovi cavi a Bassa Tensione per la realizzazione di nuovi allacci. Al fine di consentire l’esecuzione degli stessi in sicurezza il Comune – con Ordinanza n. 55/2022 – istituisce dal giorno 12 maggio fino al 31 maggio 2022, dalle ore 08.00 alle 19.00, divieto di transito veicolare e pedonale su Via Caprile.

Sarà garantito il transito pedonale ai residenti in sicurezza, eventualmente anche individuando un percorso alternativo.