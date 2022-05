Massa Lubrense, da lunedì 16 maggio apre al pubblico il parcheggio del Central Park

Massa Lubrense, da lunedì 16 maggio e per tutta la durata della stagione turistica apre al pubblico il parcheggio dello storico albergo Central Park in via Massa Turro a quattro passi dal centro. Le tariffe applicate saranno quelle comunali con possibilità di abbonamenti settimanali e mensili.

Un grande aiuto per la cittadinanza per affrontare il periodo estivo in cui il numero dei veicoli aumenta in maniera esponenziale e diventa fondamentale poter usufruire di un’area di sosta in una zona centrale a pochissimi passi dalla Posta, dalla Banca, dai vari esercizi commerciali e studi medici.