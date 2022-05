Massa Lubrense, convocato per giovedì 12 maggio il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Massa Lubrense. Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta ordinaria, di prima convocazione, per giovedì 12 maggio 2022 alle ore 16.00, presso la Casa Comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali deliberazioni sedute precedenti;

2. Interrogazione dei Consiglieri Di Prisco e Pollio circa le modalità di gestione dei parcheggi comunali per la prossima stagione turistica:

3. Interrogazione dei Consiglieri Di Prisco e Pollio circa l’interdizione del sentiero che conduce alla Baia di Ieranto;

4. Interrogazione dei Consiglieri Di Prisco e Pollio circa i lavori di “Restauro del campanile della chiesa di Marina Lobra”;

5. Interrogazione dei Consiglieri Di Prisco e Pollio circa l’andamento dei lavori di realizzazione della bretella di svincolo Massa Centro con parcheggio Centro 5;

6. Interrogazione del Consigliere Dorina Iaccarino circa la costruzione di un bagno pubblico attrezzato in località Marina del Cantone;

7. Interrogazione dei Consiglieri Staiano Liberato, De Gregorio Vittorio e Iaccarino Dorina circa la costituzione di una commissione Consiliare per la manutenzione e il decoro del Comune di Massa Lubrense;

8. Modifica Regolamento Servizi di trasporto e Refezione scolastica;

9. Revisione dello Statuto Consortile dell’azienda speciale Penisola Sorrentina ASPS;

10. Adeguamento e modifica RUEC – Provvedimenti;

11. Approvazione Regolamento per il funzionamento della Comunità Alloggio per persone anziane Marcellino Cerulli;

12. Ratifica delibera di G.C. n. 36 del 17/03/2022 – Variazione d’urgenza in regime di esercizio provvisorio per applicazione avanzo vincolato 2020 al Bilancio 2021-2023 E.F. 2022;

13. Ratifica delibera di G.C. n. 37 del 17/03/2022 – Applicazione dell’avanzo di Amministrazione vincolato relativo all’Esercizio Finanziario 2020 – Dichiarazione di immediata eseguibilità.