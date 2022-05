Massa Lubrense, Balducelli guarisce dal covid: “Torno al lavoro”

Termina l’incubo covid-19 per Lorenzo Balducelli. Il sindaco di Massa Lubrense era risultato positivo al virus circa due settimane fa, e ora comunica fiero la sua guarigione: Sono ritornato a lavoro. Ho lasciato alle mie spalle anche l’esperienza del Covid. Grazie dell’affetto e della vicinanza che mi avete dimostrato in questi giorni! Il coronavirus si è scatenato con una ferocia inaudita da alcuni mesi a questa parte, contagiando anche chi non aveva mai contratto la malattia durante le prime ondate di contagi. Complice la variante più contagiosa del virus, stavolta non ha fatto sconti a nessuno. In questi anni ho ascoltato tante storie di persone che hanno vissuto l’esperienza del contagio e dell’isolamento – scriveva Balducelli al momento della positività. Ora, finalmente, il primo cittadino può tornare al lavoro ed operare per la sua Massa Lubrense.