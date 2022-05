Massa Lubrense, auguri al Comandante della Polizia Locale Carlo Fabiano per il raggiungimento della pensione

Massa Lubrense. Raggiunge il meritato traguardo della pensione il Comandante della Polizia Locale Carlo Fabiano. A salutarlo attraverso le pagine del suo blog è il massese Lello Acone: «Un forte ringraziamento per la sua preziosa opera svolta al servizio della Cittadinanza ed un sincero saluto accompagnato dai nostri auguri ad un Amico che potrebbe definirsi per antonomasia l’incarnazione del Dipendente Comunale che ha dedicato un’intera vita alla nostra città che ha servito fino ad oggi, sin da quando era poco più che un ragazzo, ed alla quale ha dedicato con professionalità più unica che rara tutta la sua lunga carriera lavorativa.

Sto parlando di Carlo Fabiano, per noi sempre Carluccio o Carlucciello, che lascia il suo posto di Comandante del nostro corpo di Polizia Locale, una volta Urbana poi Municipale, per raggiunti limiti di Servizio, nel quale ha lasciato un vuoto difficile da colmare oltre a tracce indelebili del suo impegno e del suo lavoro.

Sempre presente in tutti gli avvenimenti, quelli belli come quelli drammatici, che hanno interessato il nostro Comune e dei quali di certo serberà ricordi indelebili da raccontare, ora che può e che ne ha il tempo, ai Suoi nipotini.

Caro Comandante “Grazie!” per quel che hai fatto per la nostra Comunità ed i nostri auguri affinché il secondo tempo della tua vita sia pieno di tante cose belle che non hai saputo e potuto assaporare perché impegnato a compiere la tua importante missione. Grazie Carlo!».

Dalla redazione di Positanonews giungano le migliori felicitazioni a Carlo Fabiano per il raggiungimento di questo importante traguardo.