Massa Lubrense, addio al dottor Scolari: “Sempre distinto per correttezza e signorilità”

Massa Lubrense e la Penisola Sorrentina hanno recentemente perso una figura molto rilevante e conosciuta sul territorio: il pediatra di base, dott. Francesco Scolari. La dottoressa Sonia Bernardo ha voluto esprimere così il suo cordoglio per la perdita: Apprendo con profondo dolore che è venuto a mancare il dottor Francesco Scolari, professionista serio per il quale “etica professionale “ e “codice deontologico” non erano solo parole. Lo ricordo sin da quando, nel 1985, mi fu assegnata la sede di Massa Lubrense come pediatra di base. Francesco Scolari si è sempre distinto per correttezza, signorilità e disponibilità. Nel momento emergenziale del Covid, ha risposto prontamente alla mia richiesta d’aiuto ed insieme agli infermieri, sotto un gazebo fornitoci generosamente dal Club Napoli di Massa Lubrense, abbiamo effettuato circa 5000 tamponi, a volte in condizioni climatiche proibitive per freddo e pioggia. Tutti volontari , desiderosi soltanto di renderci utili in una situazione di bisogno. Non potrò mai dimenticarlo. Grazie Francesco a nome mio personale, dell’Amministrazione e di tutta Massa Lubrense. Spero che alla famiglia sia di qualche conforto sapere quanto sia caro il ricordo del “dottor Scolari” in tutti coloro che l’hanno conosciuto.