Martina Galletta la dimora degli dèi. MARTEDI’ 7 GIUGNO VILLA FONDI

La Città di Piano di Sorrento con Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo, patrocinano la PRESENTAZIONE DEL LIBRO di Martina Galletta ,attrice, scrittrice, compositrice, la dimora degli dèi.

In programma, i saluti:

GIOVANNI IACCARINO vicesindaco e assessore alla cultura

LUCIO ESPOSITO coordinatore UNITRE Piano di Sorrento

letture: MARCELLO ROMOLO attore dialoga con l’autrice:

BIAGIO VERDICCHIO giornalista

ed un “dolce” tuffo nel passato con MARIA GRAZIA COCURULLO maestra pasticciera

MARTEDI’ 7 GIUGNO 2022 ,ore 20.00 VILLA FONDI I PIANO DI SORRENTO LA CITTADINANZA E’ INVITATA



Un albergo di gran lusso sperduto tra le montagne, una tormenta di neve che blocca un gruppo di personaggi raccolti lì per caso o per scelta tra cui Britta, indipendente, testarda e sognatrice. Dicembre 1938: la Germania nazista ha da poco annesso l’Austria, dando inizio al vortice di eventi che condurranno alla seconda guerra mondiale.

Britta, la giovane figlia di un ricco industriale austriaco, raggiunge un lussuoso albergo al confine tra Svizzera, Germania e Austria insieme al padre e al fidanzato, astro nascente del Partito nazionalsocialista. Sono diretti in Germania, dove il loro matrimonio è l’evento mondano più atteso del Reich.

Britta, indipendente e testarda, vorrebbe un destino diverso da quello impostole dalla società e dalla famiglia. Una nevicata eccezionale costringerà gli ospiti a trattenersi nel resort più a lungo del previsto. E, tra omicidi, furti, cene luculliane, autopsie improvvisate, strudel, amori discutibili e continui colpi di scena, la luce sinistra del nazismo si avvicina sempre di più, proiettando la sua lunga ombra sull’albergo e sui suoi ospiti e rivelandone, senza scampo, la vera natura.

Sullo sfondo, oltre al panorama delle Alpi austriache, anche l’annessione, l’ascesa del nazismo, le dinamiche individuali fatte di ambizioni, paure, arrivismi, codardie. L’umanità colorita che Martina Galletta ha messo in fila per raccontare le inattese avventure di una ragazza intraprendente e curiosa, romantica e razionale, ha il pregio di un affresco, di un polittico, di uno spaccato di vita (e di morte) dal piglio sicuro”. (Andrea Porcheddu)