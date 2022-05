Martedì 10 maggio Incontro presso l\'Unitre sede di Vico Equense dal Titolo : \" Sono stato truffato: Viaggio tra improbabili sms ricevuti e telemarketing selvaggio\".

Martedì 10 Maggio alle ore 17 presso il Comune di Vico Equense in Piazza Siani nella sala Asturi, si terrà un incontro tra i soci dell’Unitre della sede di Vico Equense e Pierluigi D’Apuzzo dell’Adiconsum per la tutela dei consumatori, al fine di mettere in guardia i presenti su una tematica molto attuale ovvero quella relativa ai rischi che corriamo ogni giorno a causa di sms truffaldini che riceviamo sul nostro cellulare e che “sembrano” provenire dalla propria Banca, dalla Posta, dall’Inps, da Amazon ma così non è; oltre a spiegare cosa è possibile fare per limitare le continue ed insistenti telefonate ricevute da call center in ogni ora del giorno i cui operatori sono soliti rifilare al malcapitato di turno contratti dannosi e non richiesti .