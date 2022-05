Manolas si laurea campione della Grecia, l’Olympiakos vince il campionato

Manolas si laurea campione della Grecia. Dopo la vittoria del campionato di Hamsik, arrivano notizie positive anche dalla Grecia per un altro ex del Napoli. Si tratta di Kostas Manolas che, con il suo Olympiakos, si laurea campione della Grecia con 4 giornate di anticipo. In serata è arrivata la certezza matematica di questo trionfo della squadra, il 47esimo nella sua storia ed il terzo consecutivo con Pedro Martins alla sua guida.