Maltrattamenti di animali: pronto intervento delle Guardie Giurate del WWF Italia

Lunedi 16 maggio 2022 le Guardie Particolari Giurate Venatorie e zoofile del WWF Italia – Nucleo Provinciale di Napoli, i Carabinieri Forestale – RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – Stazione Carabinieri “Parco di Boscoreale “ ed il personale medico veterinario dell’ASL di competenza territoriale, sono tutti intervenuti congiuntamente nel territorio del Comune di TRECASE (Napoli). L’attività di controllo era finalizzata all’accertamento di reati in danno al benessere degli animali, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno criminale dei combattimenti tra cani. Pratica assolutamente vietata dal codice penale.

In una proprietà privata è stato possibile accertare la presenza di cani e maiali. Il personale operante dopo una breve ispezione visiva, ha individuato due cani di razza Dobermann e sei maiali, chiusi in tre box di piccole dimensioni, costruiti in modo artigianale, coperti da lamiere e chiusi da rete metallica, tale struttura costringeva gli animali a vivere sempre al buio e tra i loro escrementi. Già solo questa insopportabile condizione ha reso indispensabile il pronto intervento. Inoltre gli agenti hanno accertato che uno dei cani era visibilmente malnutrito e tutti gli animali erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura.

Quindi si è dovuto procedere al sequestro immediato di tutti gli animali, contestando al proprietario il reato di maltrattamento e la detenzione incompatibile con la loro natura ( art. 727 c.p. e art 544-ter )

I controlli sul benessere animale sul territorio campano da parte delle Guardie Giurate del WWF Italia saranno costanti e continui.