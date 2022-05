Malore a bordo: grande salvataggio dei marinai di Positano

Questa mattina di venerdì 6 maggio Positano ha trovato un mare in burrasca al suo risveglio. Una persona ha accusato un malore al largo delle acque della città verticale – probabilmente a causa del mare molto agitato – e i marinai di Positano alla richiesta di aiuto non hanno esitato e hanno immediatamente acceso i motori del loro gommone per raggiungere l’imbarcazione. Prelevata la persona hanno raggiunto la riva per lasciarla a terra ed effettuare i dovuti accertamenti. Complimenti agli uomini del mare di Positano, che con un cuore immenso vegliano sempre sulla loro città, sul loro mare e su chi ha bisogno di aiuto.