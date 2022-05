Maiori tamponamento a catena, a Ravello turisti ubriachi nel by night, ma i vigili dove sono ?

Maiori ( Salerno ) Tamponamento a catena, a Ravello turisti ubriachi nel by night, ma i vigili dove sono ? Scorrendo i social network notizie di cronaca varie , a Maiori tamponamenti sul Corso Reginna fra tre auto a ora di pranzo, la cittadina della Costiera amalfitana è spesso invasa da auto ed è caotica, non sapendo cosa sia successo e per avere notizie certe chiamiamo il comando di Polizia Municipale che ci invita a scrivere bene, ok giusto, ma è proprio per questo che vi chiamiamo! Nessun incidente ora ci dicono, poi alla nostra specifica richiesta sul fatto che fosse successo in mattinata l’incidente ci dicono si c’e’ stato senza dare altri particolari, se si è intervenuto e come, va bene. A Ravello, città della Costa d’ Amalfi di prestigio, restata senza comandante dei vigili da poco, si ripetono i casi di ubriacatura in piazza nel by night, insomma forse non c’è niente di meglio da fare. Ma i vigili dove sono ? Al 118 dell’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione almeno ci informa che non si sono feriti . Bene così