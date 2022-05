Maiori, no alla bancarelle per il Carnevale . I fieristi “Una discriminazione assurda”

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Riceviamo e pubblichiamo

Non è carnevale non possiamo autorizzarvi..

In poche parole un muro inespugnabili,la parola d’ordine ad ogni richiesta di lavorare non è possibile… incurvanti della categoria tradizionale di questi eventi…

Il divieto del lungomare però non è stato negato agli giostrai per Pasqua ( ne siamo contenti)

Una amistrazione che non vuole trovare una soluzione semplicemente per fare lavorare una categoria e’una perdita per entrambi