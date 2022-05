Maiori, l’ex calciatore Gianluca Vialli sceglie il Ristorante Mammato per una pausa rilassante

Maiori. Il Ristorante Mammato si conferma una delle mete gastronomiche favorita dai vip ed scegliere il locale per una pausa rilassante in questa domenica di maggio è stato Gianluca Vialli.

Gianluca Vialli è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano nel ruolo di attaccante, capo delegazione della nazionale italiana. E’ stato tra i migliori centravanti degli anni 80 e 90 del XX secolo, rientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, unico fra gli attaccanti. Vincitore di numerosi trofei in campo nazionale e internazionale, è stato capocannoniere dell’Europeo Under-21 1986, della Coppa Italia 1988-1989 (in cui ha stabilito, con 13 reti, il record assoluto di realizzazioni in una singola edizione del torneo), della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991.

Tra il 1985 e il 1992 ha totalizzato 59 presenze e 16 reti nella nazionale italiana, prendendo parte a due Mondiali (Messico 1986 e Italia 1990) e un Europeo (Germania Ovest 1988); al suo attivo anche 21 gare e 11 gol con l’Under-21, con cui ha disputato due Europei di categoria (1984 e 1986).

Più volte candidato al Pallone d’oro, si è classificato 7º nelle edizioni 1988 e 1991. Nel 2015 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Una graditissima sorpresa per i gestori del ristorante della costiera amalfitana che hanno approfittato della gentilezza dello sportivo per scattare una foto ricordo di questa giornata.