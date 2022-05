Maiori. Il libro “La mia Avvocata” visto da Gerardo Russomando. Il libro di Filippo Civale “La mia Avvocata” continua a far parlare ed in questi giorni è in preparazione anche la versione in lingua inglese.

Pubblichiamo ampi stralci dell’intervento tenuto da Gerardo Russomando, ex assessore al Comune di Maiori, alla presentazione del libro il 23 aprile scorso.

“Come sapete il libro di Filippo, per scelta dell’Autore, non è in vendita ma, da dicembre dell’anno scorso, l’hanno avuto in dono ed è già stato letto da circa 1.000 persone.

E tanti sono stati i commenti e le recensioni ……

Chi ha già letto il libro sa che nella Introduzione ho raccontato della storia della mia amicizia con Filippo.

Ovviamente, non ho detto tutto ……

Abbiamo cominciato a parlare dell’idea del libro, su input dell’amico comune Stefano Della Pietra, a fine agosto dell’anno scorso e Filippo ha iniziato a girarmi per email, con la collaborazione della nipote, i primi appunti.

Abbiamo poi pianificato il tutto e deciso che il libro doveva essere pronto per l’8 dicembre, giorno importante perché festa dell’Immacolata.

Passo dopo passo, nonostante qualche piccolo imprevisto, …… alla fine è stato esattamente così.

Ma c’è un’altra cosa che voglio dire.

Durante tutti i nostri incontri per la preparazione del libro, credo che la parola più usata da Filippo sia stata Verità.

Me l’ha ripetuta tantissime volte come per sottolineare che l’unica cosa che a lui davvero stava a cuore era di raccontare sempre e solo la verità.

Questa suo amore e questa sua passione per la verità mi ha fatto ricordare una cosa raccontata del biografo di S. Giovanni Paolo II. Una volta gli chiesero di riassumere il Vangelo in una sola parola e lui rispose: “Verità”.

Ma, per parlare delle mie riflessioni, voglio partire dalle drammatiche parole scritte nel 2013, in una lettera ai Vescovi cattolici, da Papa Benedetto XVI.

Il Papa scriveva:” …… Nel nostro tempo in cui in vaste zone della terra la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che non trova più nutrimento, la priorità che sta al di sopra di tutte è di rendere Dio presente in questo mondo e di aprire agli uomini l’accesso a Dio. Non ad un qualsiasi dio, ma a quel Dio che ha parlato sul Sinai; a quel Dio il cui volto riconosciamo nell’amore spinto sino alla fine (cfr Gv 13, 1) – in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Il vero problema in questo nostro momento della storia è che Dio sparisce dall’orizzonte degli uomini e che con lo spegnersi della luce proveniente da Dio l’umanità viene colta dalla mancanza di orientamento, i cui effetti distruttivi ci si manifestano sempre di più”.

Bene, cosa ci testimonia, in questa nostra epoca in cui “Dio sparisce dall’orizzonte degli uomini”, il libro di Filippo?

Io credo che ci siano davvero importanti spunti di riflessione e di meditazione ……

Come sapete, il titolo del libro è “La mia Avvocata” con evidente riferimento alla Madonna ma in copertina c’è una foto stilizzata di un bellissimo tiglio secolare e, nel testo, ne viene fornita anche la spiegazione. Poi, ci sono, oltre alle stupende foto del paesaggio che si ammira durante la salita, anche altre foto di fiori e frutti selvatici che si incontrano lungo la strada.

Questo per dire che Filippo ama sicuramente l’ambiente ma non è per nulla un ambientalista in maniera ideologica.

Anzi, a pagina 45, parlando dei corbezzoli come pane quotidiano in tempo di guerra, coglie l’occasione per fare una riflessione sugli odierni sprechi alimentari che spesso osserva lungo il percorso, innanzitutto proprio del pane.

Nel libro ci sono pure foto dell’Autore con animali …… lucertole, salamandre, addirittura vipere, …… ce ne era anche una con le capre che per motivi di spazio non è stata pubblicata …… però, Filippo, che pure di certo è affezionato agli animali, non è un militante animalista e men che meno un vegetariano o un vegano.

Si potrebbe continuare con temi ancora più importanti …… ad esempio, la sua idea di famiglia con al centro il matrimonio come valore sacro ed indissolubile.

Su questo, a commento delle foto della festa per i 60 anni di matrimonio, ha scritto parole veramente commoventi:

“Ringrazio l’Angelo custode di avermi messo accanto una donna stupenda, mia moglie Lina. Sono salito e salgo al Santuario grazie ai suoi sacrifici ed alle sue cure nei miei riguardi. Da solo non c’è l’avrei mai fatta. Auguro a tutti, in particolare ai giovani che mi leggono, di rispettare la compagna sempre, per tutti i giorni che la Madonna ed il Signore ci concedono”.

Così come commuovono le parole, riportate nel libro, che lèsse, nel novembre del 2013, quando festeggiarono i 100 anni della zia suora francescana, sorella della madre.

Ma, visto che stasera siamo in un luogo, tra virgolette, politico, voglio rivelare un’altra cosa che è accaduta durante la preparazione del libro.

Filippo è anche un uomo con un altissimo senso e rigore morale (fa venire in mente De Gasperi e la storia del cappotto quando nel 1947 andò in America) ma non è per nulla un cosiddetto moralista o un manicheo che divide il mondo in buoni e cattivi.

Una sera, durante la preparazione del libro, mi ha portato, mostrandomelo con orgoglio, il corposo blocchetto di tessere della Dc che lui sempre, di anno in anno, rinnovava, pagandole con i suoi soldi (chi conosce un po’ di storia sa bene che le cose, specialmente negli ultimi anni, non funzionavano per nulla così) fino alla fine del partito.

Eppure, Filippo, seppure non sia mai stato, che io sappia, neanche consigliere comunale, oggi da democristiano (oserei dire, come me, della minoritaria corrente ratzingeriana), sempre nel libro, ci fornisce una riflessione su un tema fondamentale per il nostro futuro, di cui, caro Sindaco, nessun politico di Maiori, e della costiera amalfitana, si è ancora neppure reso conto.

Parliamo di uno degli “effetti distruttivi” di cui alla lettera di Benedetto XVI, ovvero l’inverno demografico dell’Europa, dell’Italia e, quindi, anche dei nostri paesi.

Per rimanere a casa nostra, a Maiori, negli anni sessanta, con lo stesso identico numero di abitanti di adesso, nascevano anche 160 bambini all’anno. Nel 2018 ne sono nati appena 21 e perciò fra due anni, nel 2024, avremo una sola prima elementare.

Il mio amico Maurilio, fondatore dei Discede, …… mi ha raccontato che quando frequentava le elementari, anni settanta, si arrivava alla lettera G, cioè ce ne erano 7.

Dall’altra parte, invece, con il crescere costante dell’età media della popolazione, aumenta sempre di più il numero degli animali d’affezione. Ormai, sul nostro lungomare, nei mesi invernali, a tutte le ore, si vedono quasi più cani che persone.

In poche parole, pure da noi, cominciano a prendere corpo le parole del Cardinale Biffi quando parlava di Bologna come “sazia e disperata”. Siamo sicuramente già “sazi” e se, per il momento, non siamo ancora “disperati”, siamo già sicuramente “annoiati”.

Ecco perché, anche a Maiori, la moda della cremazione, al momento della morte, avanza di anno in anno. Pensate, invece, a come erano considerati i corpi delle persone morte solo fino a qualche anno fa. Basterebbe ricordare la pietosa opera compiuta da mamma Lucia a Cava, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quando diede sepoltura ai corpi dei soldati tedeschi.

Cosa ci dice su tutto questo Filippo?

A pagina 20, dopo aver raccontato la struggente e triste vicenda del piccolo cugino Guglielmo, aggiunge: “ …… Ho voluto raccontare questi episodi della mia vita anche per una riflessione sul nostro presente. Come si fa a dire che non nascono più bambini per difficoltà economiche? Mi sembra evidente che le condizioni odierne non siano neanche lontanamente paragonabili a quelle della mia infanzia”.

E Filippo sicuramente non sa che, ahimè, siamo già andati ben oltre. Negli Stati Uniti d’America ci sono dappertutto pubblicità che tuonano: “Basta figli per il bene del pianeta”.

Insomma, siamo arrivati al punto in cui i bambini vengono accusati di nuocere alla natura in questa sorta, così come lo ha giustamente definito il giornalista Giulio Meotti, di ecofascismo malthusiano.

E, dall’altra parte, nessuno, dall’Onu in giù, che si preoccupi minimamente, invece, come chiese Benedetto XVI al Parlamento tedesco, dell’’ecologia umana, ovvero della mattanza degli aborti ……

Prima di concludere, permettetemi di dire soltanto un’ultima cosa.

La pagina su cui, durante la preparazione del libro, abbiamo discusso di più è stata l’ultima.

C’erano parecchie idee e ci siamo a lungo confrontati. Alla fine credo che sia stata fatta la scelta giusta. Non a caso, la sensibilità di un artista locale è stata toccata proprio da quelle poche ma dense parole finali ed ha omaggiato Filippo di un bellissima quadro intitolato “LA MIA AVVOCATA”.

Quindi, io aggiungerei che il libro di Filippo è anche, e forse soprattutto, un piccolo concentrato di Bellezza, di quella Bellezza di cui parlava S. Tommaso d’Aquino, come “splendore del Vero” e di cui parlava pure il russo Dostoevskij quando diceva che “la Bellezza salverà il mondo”.

Caro Filippo … la Madonna ti accompagni sempre”.