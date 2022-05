Maiori e la Costiera amalfitana piangono Mario Scannapieco, ha fatto felici tanti sposi- Quello che ci ha colpito è la commozione di tanti sposi che hanno vissuto la gioia del matrimonio con Scannapieco, un maitre, un wedding planner in qualche modo, un grande professionista, Maître e direttore di sala, un punto di riferimento per l’hotellerie del circondario ma sopratutto una persona dotata di grande umanità dai commenti che arrivano del professionista che lavorava nel noto albergo maiorese hotel club due torri.

Tanti i commenti in Costa d’ Amalfi per la scomparsa prematura .

Pensavo fosse uno scherzo,uno simpatico dei tuoi e invece con dolore abbiamo scoperto che al nostro prossimo viaggio in costiera TU non ci sarai più ad accoglierci.

” Picciri’ ” così ci chiamavi…

Ti abbiamo conosciuto per caso in un giorno di settembre,fu amore a prima vista.

Ci hai conquistato in meno di un minuto e così decidemmo di mettere tutto nelle tue mani per l’organizzazione del nostro matrimonio.

Hai esaudito ogni nostro desiderio come nessuno avrebbe mai potuto fare perché ci hai messo il cuore.

Ricordo il nostro ultimo abbraccio…una lacrimuccia e una promessa…ritornare

Ti arrivi il nostro abbraccio,più forte che mai e…

Verremo a salutarti…promesso perché per noi la costiera amalfitana sarà sempre Mario Scannapieco

Meitre del nostro non ti dimenticheremo mai e grazie grazie grazie

Condoglianze da tutta la redazione di Positanonews