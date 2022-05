L’UNITRE DI PIANO SALUTA ROSA PAPA

Con gran dispiacere di tutti tutti i soci e non solo, l’UNITRE di Piano, lancia un ultimo saluto alla affabilissima Rosa Papa. Per oltre un ventennio è stata il punto di riferimento all’accoglienza nella sede in Biblioteca di Via delle Rose. La sua presenza volontaria, quotidiana , continua e costante ha reso un valore aggiunto a tutta l’organizzazione, distribuendo informazioni e cortesie. Il suo the pomeridiano era ed è più che un rito. Docente di corso per la preparazione delle tradizionali palme di confetti pasquali , Rosa Papa riusciva ad attrarre l’attenzione anche dei giovani. Tanti sono i racconti e tanti sono gli aneddoti legati ai suoi modi fare gentili e precisi. I suoi racconti di viaggio in giro per l’Italia da campeggiatore, non ci si stancava mai di ascoltarli. Al marito Michele appassionato maratoneta e corridore in manifestazioni podistiche sparse in tutto il centro sud Italia, all’arrivo , a mettergli l’asciugamano al collo era sempre lei. Negli ultimi tempi, sia per il covid , che per il precipitare di alcune sue patologie, i contatti e i saluti avvenivano attraverso il figlio Dino e il marito Michele, ai quali vanno i nostri più vivi sentimenti di cordoglio.