Riportiamo questo evento, anche per la presenza del vice sindaco della città di Corinto, l’architetto Giannis Gkezerlis, noto e vicino a Positanonews per l’annuale evento internazionale di tutte le Facoltà di Architettura del Mediterraneo IFAS da lui organizzate.

L’Associazione Docenti Europei, Sede di Cassino e il Centro Documentazione e Studi Cassinati – APS con il Patrocini di vari Enti, cureranno la PRESENTAZIONE DEL LIBRO di Antonio RICCARDI L’ODISSEA DI ANGELO RICCARDI DALLA GRECIA AI LAGER NAZISTI a CASSINO – Sabato 28 maggio 2022 – ore 18,00 AULA PACIS – Via Marconi, 41

Dott. Enzo Salera Sindaco di Cassino

Avv. Sergio Messore Sindaco di S. Ambrogio sul Garigliano

Prof. Giannis Gkeserlis Vice-Sindaco Città di Corinto (Grecia)

Ten. Col. Gerardo Severino Direttore Museo Storico Guardia di Finanza

Prof. Gaetano de Angelis – Curtis Gen., Documentazione e Studi Cassinati – APS

MODERAI LAVORI: Profusa Gabriella Latempa Vice Presidente ASDOE

Sarà presente l’autore

Alla cerimonia di presentazione del libro, organizzata dall’ASDOE, Associazione Docenti Europei, prenderanno parte: il sindaco di Cassino dott. Enzo Salera, il sindaco di Sant’Ambrogio sul Garigliano avv. Sergio Messore, il vice sindaco di Corinto (Grecia) prof Giannis Gkezerlis, a testimonianza del rapporto di rispetto e amicizia tra Angelo Riccardi e la popolazione di Almirì, il Colonnello Gerardo Severino, direttore del Museo Storico della Guardia di Finanza, nonché storico e scrittore, il professore Gaetano de Angelis – Curtis, Presidente del Centro Documentazione e Studi Cassinati APS. Durante l’evento saranno letti dei passi del libro dall’attore – doppiatore Sergio Paglioli. In conclusione il coro ASDOE diretto dal M° Mauro Niro, accompagnato al pianoforte dal M° Suraya Zaidi, interpreterà il brano inedito “Canto dell’Internato”. Sarà presente l’autore e l’incontro sarà moderato dalla professoressa Gabriella Latempa.

“Il libro è la storia di un giovane finanziere di Sant’Ambrogio sul Garigliano – ha spiegato l’autore, il professore Antonio Riccardi – che durante la Seconda Guerra Mondiale fu inviato come occupante in Grecia a Kato-Almirì, Corinto. Dopo l’armistizio dell’8 settembre fu nascosto ai tedeschi dalla famiglia Kollias, Purtroppo fu preso prigioniero e deportato nei lager nazisti in Germania dove dovette affrontare ogni sorta di sofferenze e umiliazioni, perché non aderì e non collaborò col nazi-fascismo. Fu uno dei circa seicentomila deportati utilizzati come schiavi in lavori coatti, ma non considerati prigionieri di guerra. Ad essi fu assegnato l’inedito status di IMI (Internati Militari Italiani), una condizione coniata dai tedeschi per aggirare la convenzione di Ginevra del 1929. Nell’anno 2018 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha concesso la “Medaglia d’Onore” alla memoria del finanziere Angelo Riccardi, consegnata dal Prefetto ai familiari il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, presso la Prefettura di Frosinone”.