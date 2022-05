Le telecamere del TG1 a Positano, ecco il video del servizio andato in onda il 30 aprile

Ieri le telecamere del TG1 si sono accese sulla città di Positano che – come precisa il Comune – “ancora una volta si pone come una delle mete più ambite e ricercate a livello internazionale. Colori, profumi e tradizioni: un insieme di emozioni che ravvivano l’animo dei tanti visitatori che fanno di questo luogo il loro centro di soggiorno”.

Il servizio sottolinea come la città di Positano rapisca il cuore e gli occhi con il suo caleidoscopio di colori. E la stagione turistica appena iniziata si preannuncia all’insegna dei grandi numeri, con presenze che superano i livelli pre-pandemia, come sottolineato dal manager Antonio Sersale: «Il turismo sta andando molto bene e le prenotazioni sono ottime».

I vicoli e le scale della città verticale sfidano geometrie ed inventano prospettive, hanno ispirato Escher e Picasso prima di diventare rifugio di artisti da tutto il mondo.

La gallerista Alessia Ercolino sottolinea: «Gli artisti scelgono Positano perché è una terra che regala profumi ed odori quindi si sentono anche più motivati a creare nuove opere».

E Positano si prepara a vivere una delle sue estati più belle, quella della rinascita dopo il duro periodo della pandemia