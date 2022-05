Le ‘Falanghe della Trina del Monte’ a Vico Equense – di Raffaele Di Palma

Lungo il sentiero CAI 336 nel territorio di Vico Equense è possibile ammirare queste splendide oasi all’incontrario…rappresentano una splendida terrazza di roccia sul golfo di Napoli in un bosco lussureggiante.

Queste ‘Falanghe’, chiamate così probabilmente perché lisce e scivolose come i pontoni che collegano le navi alla banchina del porto, non sono altro che quello rimane di frane che sono avvenute circa 300 anni fa (questa è una datazione probabile considerando le dimensioni dei licheni che si trovano sulla roccia). Frane caratteristiche dei monti che si trovano nei pressi del Vesuvio: dovute allo scivolamento, in seguito a forti e prolungate piogge, di tutto il materiale che si trova al di sopra della roccia accumulatosi in seguito all’eruzione del 79 d.C. e che, spesso, ha causato tragedie nel territorio della Penisola Sorrentina.

