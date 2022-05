Con il patrocinio del Comune di Sorrento, l’Associazione Aurora Sorrentina, presso Teatro Tasso Sorrento piazza Sant’Antonino 1 Sabato 28 maggio.

Gli studenti del Liceo Salvemini, formati dagli esperti della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza, discutono della salute dei giovani.

“L’avventura di crescere” è una lezione tenuta “dagli studenti per gli studenti” sulla salute adolescenziale, sabato 28 maggio 2022, dalle ore 9,00 alle 13,00 al Teatro Tasso di Sorrento.

A richiesta sarà inviato attestato di frequenza ai partecipanti. Il progetto è stato sviluppato nel corso dell’anno scolastico in collaborazione tra la Società italiana di medicina dell’adolescenza (SIMA) e il Liceo Scientifico Statale ‘’G. Salvemini’’ di Sorrento. Si tratta di un “percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) che gli studenti del Liceo hanno tenuto nel corso dell’anno scolastico con gli esperti della SIMA. I medici hanno tenuto delle lezioni on line a un gruppo di studenti di due classi (quarte) sui temi della salute adolescenziale, dispensando informazioni, materiali e spunti di riflessione e discussione. Alla fine del progetto, il 28 maggio si terrà una giornata di studio aperta a studenti delle scuole sorrentine, docenti, genitori, dove i ragazzi formati, sotto la guida dei tutor, discuteranno gli argomenti appresi e li restituiranno alla platea dei loro coetanei, in un’ottica di peer education. I temi trattati dagli esperti con i giovani attengono ai principali aspetti delle problematiche di salute e benessere degli adolescenti: Disturbi dell’alimentazione (io chi sono e come appaio: il rapporto col corpo; il cibo: passaporto per la salute o per la malattia; l’influenza degli influencer: come il web ci condiziona); Malattie sessualmente trasmissibili (le dimensioni del problema; la prevenzione nei vari contesti); Dipendenze da alcool, droga, fumo (dall’uso all’abuso alla dipendenza; Bacco e tabacco; le sostanze stupefacenti); Malattie della pubertà (da bambino a uomo: cosa avviene alla pubertà, cosa è normale e cosa no; da bambina a donna: cosa avviene alla pubertà, cosa è normale e cosa no; la tiroide: una farfalla nel collo che fa funzionare bene il corpo); Sport in adolescenza (come scegliere quello più adatto; perché fare sport; supporto allo sport: alimentazione, idratazione, farmaci).