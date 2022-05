Lavori al porto di Cetara: oltre sei milioni dalla Regione. Il Comune di Cetara, in Costiera Amalfitana, è destinatario di un finanziamento 6.470.000 euro da parte della Regione Campania per gli interventi riguardanti il porto. Attraverso i lavori, che si dovrebbero concludere entro la prima metà di luglio, saranno apportati miglioramenti strutturali al principale punto di riferimento del comune della Costiera amalfitana. Nello specifico gli interventi prevedono l’adeguamento della struttura portuale e di Largo Marina.

«I lavori per quanto concerne le infrastrutture portuali sono in corso e contiamo di ultimarli entro la metà di luglio – sottolinea il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica – Abbiamo intenzione di realizzare e definire al meglio l’arena del mare. Qui potremo ospitare concerti ed eventi per allietare le serate dei turisti che scelgono Cetara e dei residenti».

I lavori di realizzazione delle infrastrutture e servizi nel porto turistico di Cetara sono iniziati nello scorso mese di gennaio. Gli interventi concernenti il porto sono solo una parte di quelli previsti nella zona bassa del paese costiero. Il Comune di Cetara, infatti, è stato destinatario anche di 4,7 milioni di euro ottenuti grazie all’apposito bando, emesso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito “Recupero waterfront”, finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del fronte- mare nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.