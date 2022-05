Lavezzi in Penisola Sorrentina: vacanze tra Nerano e Sorrento. La Penisola Sorrentina continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Penisola Sorrentina, insieme alla Costiera Amalfitana ed a Capri, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Ad aver scelto Sorrento anche il Pocho Lavezzi. L’ex calciatore del Napoli, nel pomeriggio di ieri, è stato riconosciuto da diversi tifosi all’aeroporto di Capodichino, dove è sbarcato insieme alla sua compagna Natalia Borges per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Spostatosi poi a Massa Lubrense, è stato avvistato ed immediatamente attorniato dai tanti tifosi azzurri sulla spiaggia di Marina del Cantone. Oggi, invece, Lavezzi è a Sorrento.