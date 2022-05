L’attore statunitense Kevin Hart in vacanza a Positano. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la costa d’Amalfi, insieme alla Penisola Sorrentina ed a Capri, l’isola azzurra, è tornata ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

L’attore, comico e produttore cinematografico statunitense Kevin Hart ha deciso di trascorrere dei momenti di vacanza a Positano. Insieme alla moglie, Eniko Parrish, tra passando dei momenti di relax nella perla della Costiera Amalfitana. La coppia, infatti, sta condividendo sui propri profili social, seguitissimi da fan di tutto il mondo, diversi scatti degli attimi trascorsi nella città verticale.

Dopo aver vinto alcuni concorsi, abbandonò il suo lavoro come venditore di scarpe e si dedicò alla commedia. La sua performance lo ha portato a recitare in film come Paper Soldiers, Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà, …e alla fine arriva Polly e Scary Movie 4. Nel 2010 col suo spettacolo Seriously Funny ha avuto un’ottima accoglienza, ottenendo spesso il tutto esaurito, successo replicato con il suo film-spettacolo Laugh at My Pain, che a sua volta ha avuto grandi incassi ed una critica molto favorevole.