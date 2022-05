L’attore Fabio Fulco sceglie Maiori per chiedere alla sua Veronica di pronunciare il fatidico “Sì”

Ancora una volta la costiera amalfitana fa da cornice ad un momento di massimo romanticismo. Protagonista è l’attore Fabio Fulco che ha scelto Maiori per chiedere alla sua Veronica di sposarla. A testimonianza del momento magico una foto postata su Instagram accompagnata da una frase che dice tutto: «Dicono che se sogni una cosa piu di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIIII». Nello scatto Fabio e Veronica si scambiano un dolce bacio con alle spalle la Torre Normanna di Maiori mentre lei mostra in primo piano l’anello di fidanzamento.

La sua storia con l’imprenditrice pescarese e modella Veronica Papa, finalista a Miss Italia nel 2014 e Miss Mondo nel 2018, è oramai consolidata e dalla loro unione è nata una splendida bambina.

L’attore napoletano ha iniziato la sua carriera come fotomodello ed esordisce nel 1996 nei fotoromanzi prima di approdare al grande schermo. Entra nel cuore del grande pubblico attraverso diversi ruoli in produzione televisive tra cui: “Vivere”, “Orgoglio”, “Incantesimo” e “Don Matteo”, “Un passo dal cielo”, “Le tre rose di Eva”, “Un posto al sole” e poi “Il paradiso delle signore”.

Nel 2005 partecipa su Rai1 alla seconda edizione di “Ballando con le stelle” dove conosce e si innamora dell’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.

E poi arriva l’incontro con Veronica che cambierà per sempre la sua vita e che presto diventerà sua moglie.