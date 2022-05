L’attaccante della Salernitana Milan Djuric si rilassa ad Amalfi

Pausa di relax per il calciatore bosniaco Milan Djuric, attaccante della Salernitana. Una giornata trascorso passeggiando per le strade della città costiera dove in tanti fan lo hanno avvicinato per scattare un selfie e lo sportivo non si è mai sottratto ma ha mostrato sempre grande gentilezza e disponibilità per accontentare i tifosi. Tra le tanto foto scattate quella con Rosalia Rispoli dell’Amalfi Charter che ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook.

È un centravanti molto forte fisicamente, abile soprattutto nel gioco aereo, nel proteggere palla e nel far salire la squadra. Nel 2018 viene ingaggiato a titolo definitivo per 1 milione di euro dalla Salernitana, all’epoca militante in Serie B, firmando un contratto triennale. Il 30 marzo 2019 realizza la sua prima rete in maglia granata, nel definitivo 1-1 interno contro il Venezia. Il 13 aprile successivo si ripete, siglando ben tre reti nella partita vinta in casa per 4-2 dalla Salernitana, realizzando la sua prima tripletta in carriera ai danni del Cittadella, sua ex squadra. L’anno successivo va per la prima volta in doppia cifra in carriera realizzando 10 reti. Dopo avere raggiunto la promozione in massima serie con i campani al termine della stagione 2020-2021, torna a segnare in Serie A il 2 ottobre 2021 decidendo la sfida contro il Genoa (1-0). Il 19 febbraio 2022 è autore di un gol e di un assist contro il Milan, che permettono alla Salernitana di continuare la lotta alla salvezza con un eroico pareggio. Il 12 marzo segna il gol del 2-2 contro il Sassuolo di testa a 10 minuti dalla fine.