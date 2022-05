L’Apd Carotenuto Sant’agnello vince la Finale Provinciale Open Misto. Questa mattina alle ore 11:30, la Tensostruttura di Viale dei Pini è stata scenario della Finale Provinciale Open Misto. Ad agguantare il titolo di Campioni Provinciali è stato l’Apd Carotenuto Sant’agnello che, contro il Liberamente, ha vinto per 3-0. Ora, il prossimo appuntamento per la squadra costiera è ad Ariano per le finali regionali.