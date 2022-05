Lamentele a Capri per il porto: disagi asfalto e corse decimate

Ritorniamo sulla vicenda porti a Capri. Una situazione che sta facendo discutere molto i residenti dell’isola e i pendolari che quotidianamente fanno uso dei trasporti marittimi fino a Napoli o Sorrento. L’estate è alle porte e l’efficienza dei trasporti via mare per una potenza turistica come l’Isola Azzurra non sono importanti, sono tutto. È proprio questa la prospettiva di alcuni pendolari che lamentano problematiche da risolvere: molti residenti che raggiungono Napoli per lavoro denunciano l’assenza di alcune corse, che nei giorni scorsi pare siano state decimate ulteriormente con una nuova soppressione. Altre lamentele riguardano, invece, lo stato dell’asfalto al terminal degli arrivi di Marina Grande che non rispecchia per nulla l’immagine di Capri. Il passaggio pedonale è infatti stato asfaltato più volte probabilmente con tecniche diverse, contribuendo a generare dislivelli scomodi e antiestetici. La richiesta dei capresi, dunque, è una maggiore efficienza del porto che ricordiamo essere paradossalmente la lettera di presentazione di un’isola stupenda.