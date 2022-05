L’allarme della Polizia Postale sul pupazzo Huggy Wuggy. Pericoloso per i più piccoli

Spopola tra i bambini ed i ragazzini la passione per Huggy Wuggy, un pupazzo blu con un enorme bocca ed inquietanti denti aguzzi. Un successo che ha conquistato anche l’Italia dove il pupazzo si trova facilmente nei negozi di giocattoli portato alla ribalta dai “Me contro Te”, i due youtuber molto amati dai giovanissimi. Oltre al peluche esiste anche un videogioco horror Poppy Playtime nei quale Huggy Wuggy insegue i giocatori che fuggono per una casa giocattolo abbandonata.

Il nome è simpatico ed evoca l’abbraccio ma in realtà non è per nulla adatto ai più piccoli ed a lanciare l’allarme è proprio la Polizia Postale con comunicato nel quale viene chiarito che il videogioco in cui compare il pupazzo Huggy Wuggy non è adatto ai minori di 13 anni specificando che “alcuni contenuti potrebbero non essere appropriati ai bambini e se ne raccomanda, pertanto, la supervisione da parte degli adulti”. La Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia:

a) Spiegate ai bambini più piccoli l’importanza di rispettare le indicazioni PEGI dei videogiochi e le regole anche quando si gioca online.

b) Attivate il parental control su tutti i devices presenti in casa: tablet, smartphone, pc e piattaforme di streaming.

c) Se avete figli di diverse età, sensibilizzate i più grandi a proteggere i piccoli dai pericoli online.

d) Per qualsiasi ulteriore informazione o segnalazione scrivete a commissariatodips.it

Uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico della Postale afferma che Huggy Wuggy potrebbe generare nei minori ansie e paure.

Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale, precisa: «Studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso per i minori di 13 anni anche se non ci sono esigenze di prevenzione di tipo criminale. Resta, però, fondamentale sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in rete: bisogna navigare con loro, educarli ad una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire quel mondo».

Inquietante anche il testo della canzone che accompagna le avventure del pupazzo blu:

«Mi chiamo Huggy Wuggy

Corpo sfocato e coccoloso

Non vuoi venire ad abbracciarmi?

Abbracciami giorno e notte

Mi chiamo Huggy Wuggy

I denti aguzzi ti lasciano sanguinante

Non chiamarmi mai brutto

Abbracciami finché non muori

So dove ti stai nascondendo

Giù per le prese d’aria stai scivolando

Non sai che ti troverò?

Ovunque tu vada

Nel buio sto aspettando

Non c’è via di fuga

Non sai che sono proprio dietro di te?

Più vicino di quanto pensi

Questa è la mia fabbrica

Questa è casa mia

Dieci lunghi anni ho camminato per questi corridoi

Aspettando tutto solo

Allora non verrai a giocare con me?

Rimani un po’

Prometto che non morderò così forte

Credi solo al mio sorriso

Mi chiamo Huggy Wuggy

Felice che tu sia venuto a Playtime

Rimani finché la notte non diventa giorno

Gioca tutta la notte

Mi chiamo Huggy Wuggy

Anche se non ho fame

Voglio ancora assaporarti

Solo un piccolo morso

Questa è la mia fabbrica

Questa è la mia casa

Per dieci lunghi anni ho camminato per questi corridoi

Aspettando tutto solo

Allora non verrai a giocare con me?

Rimani un po’

Prometto che non morderò così forte

Credi solo al mio sorriso

Mi chiamo Huggy Wuggy

Corpo sfocato e coccoloso

Non vuoi venire ad abbracciarmi?

Abbracciami finché non muori».