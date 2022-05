L’Afragolese agguanta i playoff di serie D. La doppietta di Longo contro il Muravera, questo pomeriggio, decreta la vittoria finale dell’Afragolese di 2-1 e soprattutto permette ai rossoblù di arrivare ai playoff per giocarsi la promozione in serie C. Obiettivo stagionale societario raggiunto e la squadra festeggia negli spogliatoi, come si può notare dal video pubblicato dal Club.