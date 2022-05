L’addio toccante di Arturo Terminiello a Filomena

Un addio toccante quello di Arturo Terminiello, originario di Massa Lubrense , consigliere comunale di Praiano in Costiera amalfitana che pubblichiamo con le nostre condoglianze al caro Arturo e a tutta la famiglia

Ci conoscevamo da quasi 40 anni, e da subito il tuo affetto per me si è mostrato nella grandezza che pochissime persone riescono ad esternare. Solare, sempre con un sorriso ed una buona parola per tutti, sei stata un punto di riferimento per la tua famiglia e non solo per loro. Stamattina eri serena, immagino perché è venuto a prenderti il tuo Bernardino per portarti con lui oltre le nuvole . Qui sulla terra lasci un vuoto enorme , ma allo stesso tempo una eredità che chi ha avuto il privilegio di conoscerti dovrà portare avanti. Buon viaggio Filomena, e che la terra ti sia lieve.