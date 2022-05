L’Academy Sorrento U10 vince il girone nel Trofeo Lodigiani. Si è conclusa domenica scorsa la due giorni di Roma, che ha visto la nostra rappresentativa U10 – guidata da mister Ciro Parlato – presenziare al Trofeo Lodigiani in quel di Roma, al centro sportivo “La Borghesiana”. Dopo la fase di qualificazione, i nostri ragazzi si sono piazzati nel girone “Europa” insieme a Capezzano Pianore, Montesacro, Ducato Spoleto e Frosinone. Nonostante l’alto livello di preparazione che caratterizzava tutte le compagini avversarie, i piccoli rossoneri sono stati capaci – a suon di prestazioni davvero onorevoli – di portare a casa la 1ª posizione in modo da vincere il girone d’appartenenza. Oltre agli ovvi complimenti da riservare ad allenatore e giocatori, noti di lode e merito vanno a chi ha saputo organizzare quest’evento, trascorso davvero nel migliore dei modi, con una cura al dettaglio in ogni suo singolo aspetto, dal campo, all’accoglienza degli ospiti (ben 24 erano le società invitate) fino ad arrivare alla gestione social. Alla prossima, Roma!