l’Academy Sorrento sul Torneo delle Sirene: ” Grazie ragazzi, grazie mister Cacace”. Il Milan vince il Torneo delle Sirene, ma un applauso va a tutti i ragazzi di tutte le squadre, che con impegno e determinazione, sono riusciti ad essere sempre competitivi senza mai sfigurare. I padroni di casa, il Sorrento, sono stati eliminati proprio per mano del Milan e l’Academy Sorrento, attraverso un post, ha ringraziato il ct Cacace per il suo straordinario lavoro: “Ci prendiamo anche noi un piccolo spazio per elogiare – al termine del Torneo delle Sirene – la formazione Under 14 di Mister Cacace che ha ben figurato durante la manifestazione. Abbiamo raggiunto i quarti di finale superando dunque il girone eliminatorio nel quale – per altro – abbiamo perso con grande onore contro il Milan, segnando una delle più belle reti dell’intera manifestazione con un magnifico schema su calcio d’angolo. Addirittura nel “dentro o fuori” con il Sassuolo, altra finalista come il Milan, siamo passati in vantaggio nel primo tempo resistendo anche a lungo ai loro attacchi per poi cedere alla superiorità degli avversari. Grazie ragazzi, grandi ragazzi. Grazie mister Cacace, grande Davide!”.