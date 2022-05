L’ Academy Sorrento in viaggio tra Salerno e Sassuolo. Giovedì scorso 4 piccoli atleti del 2009 dell’Academy Sorrento sono stati convocati a Salerno per uno stage con la Salernitana, presso lo Stadio Vincenzo Volpe. Lorenzo Esposito, Claudio Pollo, Giuseppe Schettino e Tommaso Staiano, hanno potuto vivere un’esperienza di crescita, così come i loro “colleghi” Matteo del Gaudio, Luigi Barba e Nicola Russo che, tra giovedì e venerdì, sono stati messi a confronto con la realtà professionistica del Sassuolo. Al Corradini di Villalunga i 3 rossoneri si sono confrontati con i loro coetanei e nel contempo si sono fatti conoscere da una delle società italiane di serie A che più punta sul settore giovanile.

Foto 3 di 3