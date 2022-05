La visita del Presidente della Repubblica Algerina a Napoli

Firmati importanti accordi per l’energia e la cooperazione culturale

Un pomeriggio afoso e senza sole per la visita di Stato a Napoli del Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune. Dopo una colazione a Villa Rosebery offerta dal Presidente Mattarella, i due Capi di Stato hanno visitato il Museo di Capodimonte. Al termine, la cerimonia di commiato all’aeroporto militare di Capodichino con gli onori militari e gli inni. A Capodimonte il Presidente Tebboune e Mattarella sono stati ribevuti dal Prefetto e dal Sindaco di Napoli il quale ha dichiarato che la visita rappresenta un momento di rinascita per la città. Il Presidente, accompagnato dal Direttore Generale del Museo Sylvain Bellenger, ha visitato la mostra “ Oltre Caravaggio”, un nuovo racconto della pittura a Napoli con oltre 200 grandi opere del 600 napoletano esposte in 24 grandi sale. A Roma, il giorno prima, sono stati firmati importanti accordi culturali e sull’energia e sui metri cubi di gas che verranno forniti all’Italia, accordi che verranno ampliati nel prossimo Luglio in occasione del quarto vertice intergovernativo in programma ad Algeri fra l’Italia e l’Algeria. La cooperazione con il nostro Paese avrà alla base la ricerca per la transizione ecologica per lo sviluppo di energie alternative.

Oggetto degli accordi sono inoltre i beni culturali ed archeologici, molto numerosi in Algeria, che verranno ristrutturati con la nostra collaborazione. «Desidero dare, davanti alla stampa, il benvenuto al Presidente Tebboune con grande amicizia, ricordando ancora la sua ospitalità ad Algeri qualche mese addietro in occasione della mia visita: momento di amicizia e di collaborazione per me indimenticabile» ha dichiarato Mattarella. Il fatto che il Presidente Tebboune sia venuto in Italia a distanza di così pochi mesi è certamente il segno di un’amicizia solida che vi è tra Algeria e Italia e di questo straordinariamente importante partenariato strategico che intercorre fra l’Italia e l’Algeria, con relazioni bilaterali che sono particolarmente forti e che si sviluppano costantemente e hanno radici molto antiche. «Un versante importante della collaborazione tra Algeria e Italia è quello di carattere culturale, che nasce da civiltà comune, da una comune vocazione mediterranea, da tanti legami storici che ci legano e ci uniscono. Un rapporto di amicizia tra Algeria e Italia che si evidenzia nei rapporti bilaterali eccellenti, ma che ha anche un elemento ulteriore, che è la personale amicizia tra il Presidente Tebboune e me, e della quale sono molto riconoscente al Presidente» ha concluso il Presidente Mattarella.

Harry di Prisco