Istituzioni. La vice presidente della Commissione europea Dubravka Suica in visita al Comune di Sorrento

Dubravka Suica, vice presidente della Commissione europea e commissaria alla Democrazia e Demografia, è stata ricevuta questo pomeriggio al Palazzo Municipale di Sorrento dal sindaco, Massimo Coppola, e da una nutrita rappresentanza di assessori e consiglieri.

Politiche comunitarie per i giovani e strategie per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte della Commissione Europea, sono stati i temi al centro dell’incontro.

La presidente Suica è giunta oggi a Sorrento per partecipare al forum “Verso Sud”, in programma domani e sabato, promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e da The European House – Ambrosetti.



A lei il primo cittadino ha rivolto l’invito a ritornare il 27 giugno prossimo, in occasione della prima edizione dell’Unwto Global Youth Tourism Summit, organizzata dall’Agenzia del turismo delle Nazioni Unite, che porterà a Sorrento cento ragazzi dai 12 ai 18 anni ed oltre 20 ministri da 47 Paesi di tutto il mondo per confrontarsi sul futuro del turismo sostenibile dalla prospettiva young.

Alla presidente Suica, che ha ricoperto l’incarico di sindaco di Dubrovnik dal 2001 al 2009, il sindaco Coppola ha infine annunciato la ripresa, dopo lo stop forzato della pandemia, dell’iter del gemellaggio con la città croata, avviato da tempo soprattutto attraverso scambi culturali sul fronte di eventi e rassegne musicali.