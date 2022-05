La splendida Chiara Nasti col pancione a Capri, ecco chi è Chiara Nasti si gode una bella giornata di sole in barca a largo della meravigliosa isola di Capri, nell'attesa che il lieto evento si compia

Chiara Nasti è in giro nel golfo di Napoli in quel di Capri, nell'attesa dolce della futura nascita

Chi è Chiara Nasti

Chiara Nasti è una bellissima modella e compagna di Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio. Da quando il mondo di internet è parte integrante della vita quotidiana di tutti noi è stato normale iniziare a notare la nascita di una serie di ragazze dal fascino incredibile che si sono messe in mostra non soltanto per la propria bellezza che le ha rese così delle assolute icone sui social network, con Chiara Nasti che è senza ombra di dubbio una di quelle che più di tutte è stata in grado di realizzare i propri grandi sogni assieme alla sorella Angela.

Anni fa era davvero impossibile pensare che qualcosa avrebbe potuto spodestare la televisione dal suo dominio incontrastato per quanto riguarda l’informazione e lo spettacolo, tanto è vero che il piccolo schermo è stato più volte criticato per essere davvero troppo accentrante su poche figure che possono stabilire le fortune o le sfortune artistiche dei loro sottoposti.

Chi ci ha rimesso in maniera particolare in questa situazione sono state soprattutto le attrici e le modelle, o meglio ancora le veline e le soubrette, ovvero quelle ragazze che riuscivano a ottenere un po’ di popolarità svolgendo ruoli minori all’interno dei vari programmi per poi sparire ogni volta che si presentava negli studi una nuova e più giovane ragazza.

Oggi con internet però è tutto cambiato e anche la televisione si sta adeguando alle novità, se non vuole sparire del tutto, infatti non si può più fare a meno delle influencer, ovvero quelle ragazze che sono state in grado nel corso della loro carriera di accrescere a tal punto la loro popolarità da diventare delle icone assolute della moda e di internet.

Da questo punto di vista è stato sicuramente Instagram il motore dominante di questa rivoluzione, con il social network dedicato agli scatti che è anche uno dei più vecchi, subito dopo Facebook, ma che ha saputo evolversi nel tempo a tal punto da poter diventare un vero e proprio mito assoluto fatto ad applicazione, tanto è vero che sono miliardi le persone nel mondo che ogni giorno lo utilizzano.

Con questo bacino d’utenza è normale che tante ragazze riescano a realizzare il proprio sogno postando sul social una serie di scatti a dir poco mozzafiatanti e allora ecco il perché il grande successo di una fanciulla dai lineamenti incantevoli e dal fisico straordinario come Chiara Nasti.

La bella napoletana è stata in grado in questi anni di accumulare sempre più popolarità e notorietà, a tal punto da poter essere considerata a tutti gli effetti una delle grandi reginette del mondo di Instagram che ormai la adora alla follia e con i suoi followers che non vedono l’ora di poter assistere a nuovi ed entusiasmanti scatto di Chiara.

Nell’ultimo periodo ha deciso però di esagerare a tutti gli effetti, con la napoletana che è stata in grado di mettere in considerazione anche sua sorella Angela con le due che hanno realizzato uno scatto da perdere la testa, tanto è vero che si sono disposte in maniere estremamente sensuale con un bikini molto stretto che ha concesso loro grande popolarità.

Non ci è voluto molto per rendersi conto di come la bellissima ragazza sia stata in grado di fare colpo su tutti i suoi followers che sono letteralmente impazziti iniziando a commentare senza il benché minimo ritegno e dando così la possibilità ai suoi fans di dimostrare ancora di più tutto l’amore nei suoi confronti.

Chiara Nasti, il passaggio da Roma a Lazio

Una cosa che negli anni non è mai cambiata è il binomio tra ragazze dello spettacolo e calciatori, non si è mai ben capito per quale ragione, ma questa è sempre stata la realtà dei fatti e anche la Nasti non è riuscita a togliere le proprie attenzioni da questi atleti, ma la prima storia d’amore con Nicolò Zaniolo non è andata molto bene.

La stessa Chiara ha più volte affermato, ben sostenuta anche dalla sorella, che non ha mai avuto modo di essere apprezzato pienamente dalla sua famiglia che lo ha sempre visto come un ragazzo non troppo innamorato della figlia e che non fosse l’uomo giusto per lei, tanto che addirittura in questo caso si è espressa anche la sorella Angela.

La prima gravidanza di Chiara Nasti

Nel giugno del 2021 ha potuto conoscere a Ibiza Mattia Zaccagni, neo acquisto della Lazio dal Verona, con il quale ha dato il via alla più grande storia d’amore della sua vita, tanto è vero che ha potuto a tutti gli effetti essere anche accettato dalla famiglia, cosa che non era mai capitata prima. Ad un anno dal primo incontro, avvenuto a Ibiza grazie ad alcuni amici in comune, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti stanno per diventare genitori. Dopo l'annuncio in campo e sui social network l'influencer e imprenditrice napoletana ha svelato su Instagram alcune curiosità sulla sua gravidanza. "Questo figlio è stato fortemente voluto, ce l'aspettavamo, non è capitato - ha spiegato la 24enne ai suoi follower - Prima del test avevo fatto una visita, mi era stato detto che ero super fertile. Siamo stati super fortunati"."Maschio o femmina? Lo sa solo mia sorella Angela. Sto impazzendo, non vedo l'ora di saperlo. A me piacerebbe avere una bambina ma tutta la famiglia sogna un bambino", ha confidato Chiara Nasti, che sta per entrare nel quarto mese di gravidanza. Molto probabilmente la coppia scoprirà il sesso del loro bebé tramite un gender reveal party, una festa durante la quale i genitori vengono a conoscenza dell'esito della morfologica. Una festa che, quasi sicuramente, sarà curata da zia Angela Nasti.

Chiara Nasti incinta di Zaccagni

"Sto bene, durante i primi mesi ho avuto poche nausee. Tanto sonno e tanta fame ma niente di che", ha poi raccontato Chiara Nasti. E ancora: "Adesso sono un po' a riposo ma mi sono allenata. Sono favorevole allo sport in gravidanza. Ci sono tantissimi esercizi che si possono fare senza affaticarsi". Il primogenito di Zaccagni nascerà in autunno.