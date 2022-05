La Spagna si presenta al “Roma Travel Show”

La Spagna sarà presente al “Roma Travel Show” dal sei all’otto maggio per promuovere le sue innumerevoli destinazioni turistiche. L’Ufficio Spagnolo del Turismo partecipa, con un proprio stand b5-b7, nuovamente a questo evento dopo aver partecipato alla prima edizione del 2020, dove sono stati ottenuti risultati positivi grazie al gran numero di visitatori e all’ampliamento di contatti ottenuti. Consigliere di Turismo dell’Ambasciata di Spagna, Jorge Rubio ha riferito che Turespaña è desiderosa di recuperare il mercato italiano dopo gli anni complicati della pandemia, ed è una grande opportunità partecipare ad eventi in presenza come RTS. Nello stand di Spagna oltre al desk di Turespaña saranno presenti quattro espositori: Cantabria, Galizia, Gran Canaria e Formentera.

In questa seconda edizione, la fiera mette in luce la promozione e (ri)scoperta dell’Italia. Il suo obiettivo principale è riunire agenzie di viaggio e specialisti del settore con il pubblico dei viaggiatori. Un contatto diretto e personale, attraverso il quale offrire le necessarie informazioni, assistenza e garantire al turista un viaggio sicuro. RTS vuole contribuire alla promozione del turismo, promuovendo iniziative ecosostenibili e percorsi enogastronomici, sostenendo e favorendo la partecipazione degli operatori del settore. Turespaña, in occasione di Roma Travel Show 2022, promuove anche il Centro Multimediale Interattivo, situato in Piazza di Spagna, dove si svolgono attività di promozione delle destinazioni spagnole attraverso eventi periodici consultabili sul sito: www.events.esperienzaspagna.it

Harry di Prisco