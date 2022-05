La Roma vince la conference league

La Roma vince la prima edizione della Conference League 2022: battuto il Feyenoord per 1-0. È di Zaniolo il gol che ha portato i giallorossi alla vittoria del loro primo trofeo europeo. Festa a Tirana e a Roma per i tifosi romanisti.

La cerimonia di premiazione per la Roma viene aperta da Lorik Agim Cana, ex calciatore albanese, di ruolo difensore o centrocampista che ha militato anche nella Lazio tra il 2011 e il 2015 (82 presenze e 4 gol). Lui è il designato a consegnare a Pellegrini la Conference League per dare il via alla festa giallorossa.