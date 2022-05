La Prosecco DOC Imoco di Monica de Gennaro è campione d’Italia! Ancora uno scudetto per le Pantere venete, il quinto dopo quelli del 2016, 2018, 2019 e 2021 ed il 16 trofeo della storia del club: 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Champions League, 1 mondiale e 5 Supercoppe italiane. Ieri sera all’Arena di Monza le campionesse gialloblù vincono in rimonta contro la squadra locale e festeggiano rigorosamente con il Prosecco Doc prima di pensare alla gara della SuperFinal di Champions League il 22 maggio con le eterne rivali del Vakifbank Istanbul.

VERO VOLLEY MONZA – PROSECCO DOC IMOCO 2-3

(20-25,25-23,21-25,25-21,8-15 )

Vero Volley: Lazovic , Stysiak 7, Boldini 1, Gennari A. 9, Daviskyba 5, Van Hecke 15, Orro 3, Parrocchiale (L), Danesi 10, Rettke 2, Larson 16, Candi 3, Moretto ne, Negretti (L). All. Gaspari

Prosecco DOC Imoco: Plummer 16, De Kruijf 10, Courtney , Folie 9, Wolosz 2, Omoruyi ne., De Gennaro (L), Egonu 37, Sylla 10, Vuchkova ne, Frosini ne, Gennari , Caravello, Visentin ne (L). All. Santarelli

Arbitri: Vagni e Frapiccini

Durata set: 24′,29′,26′,30′

Spettatori: 4168

Note: Aces Co 4 Mo 3; Errori battuta 16-17; Muri 14-8. MVP: Egonu